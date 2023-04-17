Футбольный матч к 80-летию победы в Сталинградской битве пройдет в Волгограде 1 мая

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Футбольный матч, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет 1 мая в Волгограде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 20:00 мск. Игра пройдет по мотивам легендарной встречи сталинградского "Динамо" и московского "Спартака" в 1943 году.

Игра пройдет в ретро-стиле. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой состоится классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.