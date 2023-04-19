«Бевеев — красавчик». Эммерсон из «Урала» — о спасении защитника в конце матча с ЦСКА

«Учитывая сложную игру на выезде, хорошо, что сыграли вничью. Но остаётся осадок, что пропустили на последних минутах. Бевеев — молодец и красавчик, что спас нас в конце матча», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.