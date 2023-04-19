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«Бевеев — красавчик». Эммерсон из «Урала» — о спасении защитника в конце матча с ЦСКА

Защитник «Урала» Эммерсон прокомментировал итог первого финального матча Кубка России (Путь РПЛ) с московским ЦСКА.

«Бевеев — красавчик». Эммерсон из «Урала» — о спасении защитника в конце матча с ЦСКА
© Чемпионат.com

«Учитывая сложную игру на выезде, хорошо, что сыграли вничью. Но остаётся осадок, что пропустили на последних минутах. Бевеев — молодец и красавчик, что спас нас в конце матча», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 19 апреля, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.

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