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Евсеев покинет «Шинник» и возглавит клуб РПЛ

<p> Тренер Вадим Евсеев покинул «Шинник». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на генерального директора клуба Сергея Кулакова. <br> <br> По информации представителя ярославского клуба, стороны досрочно расторгли договор по обоюдному согласию. Изначально контракт тренера был подписан до этого лета. <br> <br> Евсееву 47 лет. В «Шинник» он пришел летом 2021 года. До этого специалист тренировал «Уфу» (2019 – 2020), «СКА-Хабаровск» (2018 – 2019), «Анжи» (2017 – 2018), «Текстильщик» (2017).<br> <br> После 29-ти туров Первой лиги «Шинник» занимает 12-е место. На счету команды 37 очков. <br> <br> Как сообщает Иван Карпов, теперь Евсеев возглавит «Факел» вместо Дмитрия Пятибратова. После 25-ти туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) воронежская команда занимает в чемпионате 14-е место (21 очко). <br> <br> В 26-м туре РПЛ «Факел» на выезде сыграет с «Ростовом» (6 мая, 19:00 по московскому времени). В случае, если в эти выходные воронежцы переиграют команду Валерия Карпина, а «Зенит» одержит победу над «Спартаком», сине-бело-голубые смогут досрочно стать чемпионами РПЛ. </p>

Евсеев покинет «Шинник» и возглавит клуб РПЛ
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