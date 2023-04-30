Продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу сочинцев.

На 79-й минуте отличился полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков, поразивший ворота из-за пределов штрафной.

Ранее на седьмой минуте Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд. На 45-й минуте Кирилл Кравцов удвоил преимущество хозяев. На 74-й минуте Кирилл Заика сделал счёт разгромным.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Сочи» со счётом 3:1. Голами в составе сочинцев отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе, а Ванья Дркушич забил в свои ворота.