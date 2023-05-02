Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб тренер по волейболу спортивной школы «Уралочка»
Тренер по волейболу екатеринбургской спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО. Денис Валерьевич погиб в бою, прикрывая собой товарищей от минометного обстрела.
«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу, – написали в официальном сообществе спортивной школы «Уралочка» им. Н. В. Карполя. – За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт».
Представители МБУ ДО «СШ «Уралочка» отметили, что Денис Ефанов был выдающимся тренером, находил подход к каждой спортсменке, все мечтали попасть на тренировки именно в его группу
Коллектив спортивной школы «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом.
На странице «Спортивная школа «Уралочка» имени Н. В. Карполя» ВКонтакте в посте о гибели тренера размещён привязанный к счёту «Сбера» телефон супруги Дениса Валерьевича Лилии, для тех, кто может оказать вдове финансовую поддержку.