$80.51-1.0588.37-1.83

В зоне СВО погиб тренер по волейболу спортивной школы «Уралочка»

Тренер по волейболу екатеринбургской спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО. Денис Валерьевич погиб в бою, прикрывая собой товарищей от минометного обстрела.

Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО
© Социальные сети ВК "Уралочка"

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу, – написали в официальном сообществе спортивной школы «Уралочка» им. Н. В. Карполя. – За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт».

Представители МБУ ДО «СШ «Уралочка» отметили, что Денис Ефанов был выдающимся тренером, находил подход к каждой спортсменке, все мечтали попасть на тренировки именно в его группу

Боец Минеев рассказал, кем служит в зоне СВО

Коллектив спортивной школы «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом.

На странице «Спортивная школа «Уралочка» имени Н. В. Карполя» ВКонтакте в посте о гибели тренера размещён привязанный к счёту «Сбера» телефон супруги Дениса Валерьевича Лилии, для тех, кто может оказать вдове финансовую поддержку.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий