Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО

Тренер по волейболу екатеринбургской спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО. Денис Валерьевич погиб в бою, прикрывая собой товарищей от минометного обстрела.

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«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу, – написали в официальном сообществе спортивной школы «Уралочка» им. Н. В. Карполя. – За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт».

Представители МБУ ДО «СШ «Уралочка» отметили, что Денис Ефанов был выдающимся тренером, находил подход к каждой спортсменке, все мечтали попасть на тренировки именно в его группу

Коллектив спортивной школы «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом.