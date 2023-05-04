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Обвинённый в расизме тренер Андрей Воронков может возглавить «Урал»

Президент уфимского волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов сообщил, что тренер Андрей Воронков, ранее дисквалифицированный за расистское оскорбление волейболистки, может возглавить клуб.

Обвинённый в расизме тренер Андрей Воронков может возглавить «Урал»
© чемпионат

«У нас несколько кандидатов на должность главного тренера, мы их рассматриваем, встреча с Воронковым ещё не состоялась. Он свободный тренер, поэтому будем рассматривать», — приводит слова Багметова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 2022 году Воронков был отстранён от спорта на два года за оскорбительное высказывание в адрес волейболистки «Уралочки» кубинки Айламы Монтальво. Накануне генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил, что второй год отстранения Воронкова был признан условным.

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