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Казанский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России

Казанский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по волейболу после победы над московским «Динамо» в завершившейся финальной серии Суперлиги.

Казанский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России
© ЗЕНИТ КАЗАНЬ

Сегодня, 7 мая, волейболисты казанской команды добились волевой победы в третьем матче финальной серии, уступая со счётом 0:2 после первых двух партий. Игра, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счётом 3:2 (23:25, 23:25, 25:17:, 25:17, 15:13).

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды из Казани, которая в 11-й раз в своей истории и впервые за 5 последних лет стала обладательницей титула чемпионов России. С 11 чемпионскими трофеями «Зенит» является самой титулованной командой в истории отечественного чемпионата. Следом идут «Белогорье»(8) и московское «Динамо» (4).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины Серия за первое место. Третий матч

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Казань) – 2:3 (25:23, 25:23, 17:25, 28:30, 13:15).

Счёт в серии — 0-3

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