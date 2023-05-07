Казанский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по волейболу после победы над московским «Динамо» в завершившейся финальной серии Суперлиги.

Сегодня, 7 мая, волейболисты казанской команды добились волевой победы в третьем матче финальной серии, уступая со счётом 0:2 после первых двух партий. Игра, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счётом 3:2 (23:25, 23:25, 25:17:, 25:17, 15:13).

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды из Казани, которая в 11-й раз в своей истории и впервые за 5 последних лет стала обладательницей титула чемпионов России. С 11 чемпионскими трофеями «Зенит» является самой титулованной командой в истории отечественного чемпионата. Следом идут «Белогорье»(8) и московское «Динамо» (4).