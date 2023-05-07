Игроки «Зенита» благодарят Ивана Сергеева за «золотой» гол в матче со «Спартаком». Видео

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Победный гол на последних минутах матча забил нападающий Иван Сергеев. Он принёс команде из Санкт-Петербурга досрочную победу в РПЛ. После встречи игроки «Зенита» активно поздравляли и благодарили автора «золотого» мяча команды.

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