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"Локомотив" победил петербургский "Зенит" и завоевал бронзовые медали волейбольной Суперлиги

Клуб из Новосибирска выиграл обе игры дома и одну на выезде.

ВК "Локомотив" победил "Зенит" и завоевал бронзу Суперлиги
© Советский спорт

Новосибирский "Локомотив" завоевал бронзовые медали мужской Суперлиги по волейболу.

В четвертом матче серии за третье место "железнодорожники" обыграли "Зенит" со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13). Таким образом, серия завершилась со счетом 3-1 в пользу "Локомотива".

Напомним, что чемпионский титул завоевал "Зенит-Казань", выиграв финальную серию у московского "Динамо" со счетом 3-0.

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