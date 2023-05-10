ВК "Локомотив" победил "Зенит" и завоевал бронзу Суперлиги

"Локомотив" победил петербургский "Зенит" и завоевал бронзовые медали волейбольной Суперлиги
Клуб из Новосибирска выиграл обе игры дома и одну на выезде.
Новосибирский "Локомотив" завоевал бронзовые медали мужской Суперлиги по волейболу.
В четвертом матче серии за третье место "железнодорожники" обыграли "Зенит" со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13). Таким образом, серия завершилась со счетом 3-1 в пользу "Локомотива".
Напомним, что чемпионский титул завоевал "Зенит-Казань", выиграв финальную серию у московского "Динамо" со счетом 3-0.