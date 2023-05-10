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Олимпийский чемпион по волейболу Бутько будет выступать за "Урал"

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько перешел в уфимский "Урал". Об этом ТАСС в среду сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

Олимпийский чемпион по волейболу Бутько будет выступать за "Урал"
© ТАСС

"Александр Бутько проведет следующий сезон в "Урале", - сказал Резванов.

Бутько 37 лет. В сентябре 2022 года стало известно, что допинг-проба волейболиста, сданная в 2014 году, дала положительный результат. Как рассказал спортсмен, запрещенное вещество попало в его организм из-за собственной халатности и халатности врачей. Бутько достиг мирового соглашения с Международной федерацией волейбола, которое предусматривает дисквалификацию сроком на год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения истек 1 апреля 2023 года, после чего он доиграл сезон в составе казанского "Зенита".

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