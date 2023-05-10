Олимпийский чемпион по волейболу Бутько будет выступать за "Урал"

Бутько 37 лет. В сентябре 2022 года стало известно, что допинг-проба волейболиста, сданная в 2014 году, дала положительный результат. Как рассказал спортсмен, запрещенное вещество попало в его организм из-за собственной халатности и халатности врачей. Бутько достиг мирового соглашения с Международной федерацией волейбола, которое предусматривает дисквалификацию сроком на год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения истек 1 апреля 2023 года, после чего он доиграл сезон в составе казанского "Зенита".