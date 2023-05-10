«Динамо» стало победителем женского чемпионата России по волейболу

Сегодня, 10 мая, в Калининграде прошёл четвёртый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо». Гостевая команда одержала победу со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 28:26, 25:21) и с аналогичным счётом выиграла серию — 3:1. «Динамо» стало чемпионом России, прервав двухлетнюю победную серию «Локомотива». Теперь у динамовцев восемь побед в чемпионатах России.