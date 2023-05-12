Украинский волейболист рассказал о тайном отъезде из России

Бывший украинский волейболист «Локомотив-СШОР», 19-летний Даниил Пивоваренко рассказал, что тайно уехал из России после начала спецоперации. Об этом сообщает «Обозреватель».

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Издание подчеркивает, что украинский спортсмен перешел в новосибирский клуб два года назад и продолжал играть в молодежном чемпионате России после 24 февраля 2022-го.

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По словам Пивоваренко, он считал, что выступать за российский клуб - «не очень хорошо», но желание играть на высоком уровне пересилило, так как на Украине из-за пандемии сезон завершился очень рано.

«Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля. Но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог», - подчеркнул волейболист.

По его словам, он посоветовался с отцом и с его помощью попытался расторгнуть контракт, но переговоры продлились больше месяца и зашли в тупик.

«Тогда отец тайно, через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью, примерно в пять утра. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. Но все получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы России», - заявил Пивоваренко.

Он добавил, что после отъезда из РФ оборвал связи со всеми бывшими одноклубниками.

Волейболист рассказал, что благодарен Международной федерации волейбола - организация пошла на встречу и выдала трансфер, благодаря чему он смог продолжить карьеру в Европе - в испанском клубе «Рио Дуэро», в составе которого он стал серебряным призером чемпионата Испании.

Ранее СМИ рассказали, что игроку турецкого клуба «Хекимоглу» и сборной Украины по волейболу Тимофею Полуяну пришлось бежать из команды через два после заключения контракта, так как в Киеве ему запретили играть в одном клубе с россиянином Алексеем Налобиным.