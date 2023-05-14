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Дзюба не сыграет против "Крыльев Советов"

Нападающий Артем Дзюба не сможет помочь "Локомотиву" в матче 27-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Дзюба не сыграет против "Крыльев Советов"
© Российская Газета

В воскресенье в Самаре местные "Крылья Советов" принимают "Локомотив" в матче РПЛ. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", один из лидеров команды нападающий Артем Дзюба против самарцев не сыграет. Причины, по которым футболист пропускает этот матч, не сообщаются.

Также в составе "Локомотива" не будет и полузащитника Сергея Пиняева, который не смог восстановиться после повреждения, полученного в матче против ЦСКА.

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