Дзюба не сыграет против "Крыльев Советов"

Нападающий Артем Дзюба не сможет помочь "Локомотиву" в матче 27-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

В воскресенье в Самаре местные "Крылья Советов" принимают "Локомотив" в матче РПЛ. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", один из лидеров команды нападающий Артем Дзюба против самарцев не сыграет. Причины, по которым футболист пропускает этот матч, не сообщаются.