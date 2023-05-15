6 российских волейболисток стали чемпионками Франции

Шесть российских волейболисток Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Вита Акимова, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь стали чемпионками Франции в составе «Волеро Ле Канне».

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Вчера, 14 мая, завершился чемпионат Франции по волейболу среди женщин. Победу одержала «Волер Ле Канне». В финале из трёх матчей была повержена команда «Мюлуз».

Первый матч, который прошёл 7 мая, закончился со счётом 3:1 по партиям в пользу «Ле Канне» (27:29, 25:23, 25:16, 25:16). Вторая встреча завершилась с таким же счётом 3:1 (15:25, 26:24, 26:24, 25:16). Отметим, что обе победы стали волевыми.

По ходу плей-офф команда «Ле Канне» прошла таких соперников, как «Нант» и «Венель».