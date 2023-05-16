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Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера «Динамо-Ак Барс»

Российский волейбольный тренер Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» из Казани. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в социальных сетях.

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера ЖВК «Динамо-Ак Барс»
© Чемпионат.com

Гилязутдинов возглавил «Динамо-Ак Барс» в 2009 году и провёл в клубе 14 сезонов. Под его руководством команда в 2014 году выиграла волейбольную Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, в 2012 году становилась бронзовым призёром Лиги чемпионов. Тренер шесть раз привёл «Динамо-Ак Барс» к победе в чемпионате России и семь раз к триумфу в Кубке России. Всего при Ришате Гилязутдинове казанский клуб выиграл 18 трофеев.

В сезоне-2022/2023 «Динамо-Ак Барс» уступил в серии матчей четвертьфинала женской Суперлиги клубу «Динамо-Метар» из Челябинска.

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