Шведский хоккеист Лилья добился расторжения контракта с московским "Динамо"

"Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. И клуб, и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью, нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе. Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом", - приводит слова спортивного директора "Динамо" Алексея Сопина пресс-служба бело-голубых. 29-летний форвард перебрался в "Динамо" в августе 2022 года, соглашение было рассчитано на два года.