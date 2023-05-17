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Шведский хоккеист Лилья добился расторжения контракта с московским "Динамо"

Шведский хоккеист Якоб Лилья расторг контракт с московским клубом "Динамо". Об этом 16 мая сообщила пресс-служба команды. Отмечается, что соглашение было разорвано по инициативе форварда.

Шведский хоккеист Лилья добился расторжения контракта с московским "Динамо"
© Владимир Федоренко/РИА «Новости»

"Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. И клуб, и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью, нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе. Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом", - приводит слова спортивного директора "Динамо" Алексея Сопина пресс-служба бело-голубых. 29-летний форвард перебрался в "Динамо" в августе 2022 года, соглашение было рассчитано на два года.

Перед приездом в клуб в шведских СМИ вышло интервью, в котором игрок заявил о нежелании выступать в России. Ранее главный тренер хоккейной команды "Россия 25" Роман Ротенберг заявил, что хотел бы провести восемь матчей со сборной Канады.

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