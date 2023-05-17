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Игорь Колодинский покидает волейбольный клуб «Белогорье»

Российский волейболист, связующий Игорь Колодинский завершил своё выступление за волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород). Об этом сообщила пресс-служба команды в среду, 17 мая.

Игорь Колодинский покидает ВК «Белогорье»
© Чемпионат.com

«Связующий Игорь Колодинский завершает выступления в составе нашей команды.

В наш клуб Игорь пришел в конце прошлого века, в составе «львов» побеждал в чемпионатах страны и Лиге чемпионов, став одним из тех, кто впервые в России выиграл этот престижный турнир. За плечами Колодинского уникальная карьера в пляжном волейболе и связанные с ним первые значимые отечественные успехи на международной арене. Затем он возобновил выступления в классическом волейболе и до сих пор наш ветеран рад игре и не представляет жизни вне волейбольной площадки. Мастерство, живой ум, бойцовский характер, жажда победы, трудолюбие и ответственность — такие волейболисты помогают команде не только на поле, но и являются отличным примером для молодых игроков.

Спасибо за каждый проведенный с нами сезон, легенда!» — говорится на официальном сайте «Белогорья».

Игорь Колодинский является мировым рекордсменом по скорости полёта мяча при подаче (114 км/час), в паре с Дмитрием Барсуком он в 2008 году впервые в истории российского пляжного волейбола стал победителем этапа Мирового тура. В составе «Белогорья» волейболист становился чемпионом России с 2003 по 2005 год, серебряным призёром чемпионата России в 2006 году, победителем Кубка России в 2003 году и победителем Лиги чемпионов в 2003 и 2004 годах.

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