Игорь Колодинский покидает ВК «Белогорье»

В наш клуб Игорь пришел в конце прошлого века, в составе «львов» побеждал в чемпионатах страны и Лиге чемпионов, став одним из тех, кто впервые в России выиграл этот престижный турнир. За плечами Колодинского уникальная карьера в пляжном волейболе и связанные с ним первые значимые отечественные успехи на международной арене. Затем он возобновил выступления в классическом волейболе и до сих пор наш ветеран рад игре и не представляет жизни вне волейбольной площадки. Мастерство, живой ум, бойцовский характер, жажда победы, трудолюбие и ответственность — такие волейболисты помогают команде не только на поле, но и являются отличным примером для молодых игроков.