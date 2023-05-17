Выяснилось, когда решится вопрос участия российских волейболистов в Олимпиаде

"Наши команды сохраняют большие шансы на выступление на Олимпиаде, - сказал Яременко. - В случае предоставления допуска мы попадем туда на 99-100 процентов по рейтингу, даже без участия в мировых отборах.

В этом году окончание мировых отборов намечено на конец сентября, это тот дедлайн, до которого стоит ожидать положительного решения", - отметил он.