Выяснилось, когда решится вопрос участия российских волейболистов в Олимпиаде

Вопрос участия российских волейболистов в Олимпиаде решится до конца сентября
Вопрос участия мужской и женской сборных России по волейболу в Олимпийских играх 2024 года в Париже решится к концу сентября. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
"Наши команды сохраняют большие шансы на выступление на Олимпиаде, - сказал Яременко. - В случае предоставления допуска мы попадем туда на 99-100 процентов по рейтингу, даже без участия в мировых отборах.
В этом году окончание мировых отборов намечено на конец сентября, это тот дедлайн, до которого стоит ожидать положительного решения", - отметил он.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях. Предложение МОК носит рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.
Международная федерация волейбола пока придерживается рекомендаций МОК. 28 марта исполком МОК также рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.