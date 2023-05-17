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Сборная России по волейболу может сыграть с командами Китая и Ирана

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что сборная России может провести товарищеские встречи с национальными командами Китая и Ирана.

Сборная России по волейболу может сыграть с командами Китая и Ирана
© Betassist

«В августе пройдут сборы и мужской и женской сборной. Мы стараемся сделать для них серьёзный календарь. Близки к соглашению со сборной Китая, а также с Ираном у мужчин», — цитирует Ярёменко «РИА Новости Спорт».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте FIVB перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

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