Россия может получить компенсацию за отмену ЧМ по волейболу

В федерации волейбола России оценили шансы добиться компенсации за отмену чемпионата мира
Российская сторона имеет высокие шансы добиться компенсации от Международной федерации волейбола (FIVB) за решение отобрать у России право на проведение мужского чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
"Процесс на стадии выбора арбитров сторон, вчера FIVB попросила отсрочки на три недели для выбора арбитров, - рассказал Яременко про ход дела. - По срокам не могу дать ясного ответа. Перспективы? Если даже брать сегодняшнюю политическую ситуацию, то перспективы все равно сохраняются хорошие.
Контракты на нашей стороне, вопрос в сумме компенсации - будет ли она выплачена в связи с отказом по их инициативе или в результате форс-мажора. FIVB считает, что случившееся является нашей виной, не считает ситуацию форс-мажором и не собирается выплачивать компенсацию. Мы приложили все силы для победы в этом деле, привлечены международные адвокаты, но временных рамок у этого дела нет", - добавил он.
1 марта 2022 года FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. В мае 2023 года стало известно, что ВФВ подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира.
Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн.