Россия может получить компенсацию за отмену ЧМ по волейболу

Контракты на нашей стороне, вопрос в сумме компенсации - будет ли она выплачена в связи с отказом по их инициативе или в результате форс-мажора. FIVB считает, что случившееся является нашей виной, не считает ситуацию форс-мажором и не собирается выплачивать компенсацию. Мы приложили все силы для победы в этом деле, привлечены международные адвокаты, но временных рамок у этого дела нет", - добавил он.