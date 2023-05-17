$79.98+0.8887.16+1.08

В федерации волейбола России оценили шансы добиться компенсации за отмену чемпионата мира

Российская сторона имеет высокие шансы добиться компенсации от Международной федерации волейбола (FIVB) за решение отобрать у России право на проведение мужского чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Россия может получить компенсацию за отмену ЧМ по волейболу
© ТАСС

"Процесс на стадии выбора арбитров сторон, вчера FIVB попросила отсрочки на три недели для выбора арбитров, - рассказал Яременко про ход дела. - По срокам не могу дать ясного ответа. Перспективы? Если даже брать сегодняшнюю политическую ситуацию, то перспективы все равно сохраняются хорошие.

Контракты на нашей стороне, вопрос в сумме компенсации - будет ли она выплачена в связи с отказом по их инициативе или в результате форс-мажора. FIVB считает, что случившееся является нашей виной, не считает ситуацию форс-мажором и не собирается выплачивать компенсацию. Мы приложили все силы для победы в этом деле, привлечены международные адвокаты, но временных рамок у этого дела нет", - добавил он.

1 марта 2022 года FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. В мае 2023 года стало известно, что ВФВ подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира.

Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий