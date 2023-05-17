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В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром»

Несколько минут назад московский ЦСКА узнал соперника по Суперфиналу Кубка России. Матч второго этапа финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Урал», завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром»
© Чемпионат.com

Первый тайм закончился с ничейным счётом. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд, точно пробив головой после подачи Эдуарда Сперцяна от углового флажка. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.

В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол хозяев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу – каркас ворот принял на себя удар Михайло Баньяца из-за пределов штрафной.

ЦСКА забронировал себе место в Суперфинале, по сумме двух встреч одолев «Урал» в полуфинале Пути РПЛ (1:1 и 2:1). Суперфинал запланирован на 11 июня, матч примет стадион «Лужники».

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