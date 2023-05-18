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ЭСК признал ошибочным решение Кукуляка удалить Денисова в матче "Химки" - "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признана ошибочным решение главного арбитра матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" - "Спартак" Евгения Кукуляка об удалении защитника Даниила Денисова за фол против Жаниу Бикела. Об этом сообщает пресс-служба РФС. По мнению ЭСК, арбитр должен был ограничиться вынесением предупреждения в игровом эпизоде, так как со стороны Денисова не наблюдалось агрессивного или безрассудного поведения в моменте контакта с игроком подмосковной команды. ЭСК отмечает, что в остальных игровых эпизодах арбитр разобрался верно. Напомним, что матч "Химки" - "Спартак" завершился результативной ничьей со счетом 1:1. После этого матча команда под руководством Гильермо Абаскаля опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Ранее сообщалось, что ападающий "Ростова" Николай Комличенко не примет участия в матче 28-го тура РПЛ против "Краснодара".

ЭСК признал ошибочным решение Кукуляка удалить Денисова в матче "Химки" - "Спартак"
© Газета.Ru
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