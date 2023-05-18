Международная федерация волейбола оспорит иск о компенсации за перенос ЧМ из России

Международная федерация волейбола (FIVB) оспорит иск Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) о компенсации за перенос чемпионата мира из России.

© Sports.ru

Ранее ВФВ обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), потребовав 76 миллионов долларов от FIVB в связи с затратами на проведение ЧМ. Турнир должен был пройти в 2022 году в десяти российских городах, но из-за конфликта на Украине был перенесен в Польшу и Словению.