Международная федерация волейбола оспорит иск о компенсации за перенос ЧМ из России
Международная федерация волейбола (FIVB) оспорит иск Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) о компенсации за перенос чемпионата мира из России.
Ранее ВФВ обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), потребовав 76 миллионов долларов от FIVB в связи с затратами на проведение ЧМ. Турнир должен был пройти в 2022 году в десяти российских городах, но из-за конфликта на Украине был перенесен в Польшу и Словению.
«Мы будем оспаривать это (иск – Sports.ru), но, поскольку дело еще продолжается, на данном этапе мы больше не будем давать комментариев по этому делу», – заявили в пресс-службе FIVB.