Волейболистка Фетисова подтвердила, что переходит из «Динамо» в «Фенербахче»

«В прошлых своих интервью я говорила, что у меня есть мечта — поиграть за границей, ни для кого это не было секретом. Мне очень захотелось реализовать свою мечту, и как раз поступило предложение от «Фенербахче». Долго ли я думала? Наверное, нет. Это интересный вызов для меня. Да, я волнуюсь, как всё сложится. Но я подумала: если не сейчас, то когда?» - приводит «Матч ТВ» слова волейболистки.