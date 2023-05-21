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«Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий хозяев Квинси Промес сравнял счёт, поразив цель ударом головой.

Ранее на 37-й минуте Хесус Медина вывел гостей вперёд.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил на стадионе армейцев и завершился результативной ничьей со счётом 2:2. Московский «Спартак» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 27 туров.

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