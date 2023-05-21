«Крылья Советов» разгромили «Урал» и покинули зону стыковых матчей РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:0.

На 45+4-й минуте счёт открыл защитник хозяев Гленн Бейл. На 52-й минуте второй мяч самарцев забил нападающий Дмитрий Цыпченко. Через восемь минут полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.