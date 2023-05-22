Игрок сборной прокомментировал решение Александра Волкова завершить карьеру

«Я был удивлён. Узнал об этом как раз таки перед финальной встречей – где-то в СМИ прочитал. Мы с Сашей в дружеских отношениях, но чего-то особенного нет. Никак не прощались. Думаю, как-то даже было бы глупо прощаться: он же не уходит из волейбола, тренером где-то будет, так что скоро увидимся. Зачем прощаться? Да и у него свои эмоции, переживания. Думаю, своими словами я бы не смог поддержать человека, который заканчивает долгую красивую карьеру. Я бы даже не нашёл нужных слов», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.