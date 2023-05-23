Волков прокомментировал свое назначение тренером «Белогорья»

Бывший блокирующий волейбольного клуба «Зенит-Казань», олимпийский чемпион 2012 года, ныне — главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал об отношении к тренерству и о том, как он получил приглашение от команды из Белгорода.

© Чемпионат.com

«Помню, когда-то говорил, что никогда в жизни не буду тренером. Меня спрашивали, останусь ли в волейболе. А я отвечал, что меня уже тошнит от волейбола – куда там! Но во время работы с Вербовым (Алексей Вербов — главный тренер казанского «Зенита». — Прим. «Чемпионата») снова начал получать удовольствие от волейбола. Когда работа тебя эмоционально не съедает, начинаешь смотреть на неё по-другому. Мысли о тренерстве начали посещать по ходу нынешнего сезона, особенно когда в январе снова начал мучиться с коленом. И именно в этот момент позвонил Сергей Юрьевич Тетюхин (экс-волейболист, президент волейбольного клуба «Белогорье». — Прим. «Чемпионата»). По большому счёту это был случайный звонок.

Видео дня

Он звонил по другому вопросу. Потом спросил, какие у меня планы. Говорю: «Казань не оставляет, колено болит, готов стать вашим тренером». Он сказал, что меня услышал и подумает. И по тону этой фразы я понял, что он говорит абсолютно серьёзно и действительно рассмотрит этот вариант. Потом было ещё много разговоров: я выразил желание работать, а он – доверить мне команду.

Наверное, ключевой фактор в том, что Тетюхин знает образ моих мыслей и уверен, что у меня получится. «Белогорье» искало молодого тренера на долгосрочную перспективу. Я по ходу карьеры работал с огромным множеством тренеров, понимаю, какие методы существуют. С упражнениями и теоретической базой тоже проблем нет. Конечно, я безмерно благодарен за такое доверие и сделаю всё, чтобы вернуть «Белогорью» былые высокие позиции.

Страха нет. Это вредное чувство. Самый большой враг что на площадке, что в жизни. Волнение, безусловно, есть. Я уже два месяца плохо сплю.