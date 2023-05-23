Двукратная чемпионка Европы Королева покидает ВК «Динамо-Ак Барс»

Королёва провела в составе «Динамо-Ак Барс» семь сезонов. За карьеру в Казани волейболистка вместе с клубом завоёвывала золото чемпионата России в сезоне-2019/2020, а также дважды добивалась в Суперлиге серебра и один раз — бронзы. Всего «Динамо-Ак Барс», помимо Суперлиги, за это время выиграл ещё восемь различных трофеев: Кубок Европейской конфедерации волейбола в сезоне-2016/2017, пять Кубков России и два Суперкубка страны.