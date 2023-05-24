Американский волейболист Андерсон продолжит выступать за петербургский "Зенит"

Американец Мэттью Андерсон в следующем сезоне продолжит выступление за петербургский волейбольный клуб "Зенит" . Об этот ТАСС в среду сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Андерсон продолжит выступать за "Зенит". У него есть контракт на следующий сезон", - сказал Резванов.

Андерсон подписал контракт с "Зенитом" осенью прошлого года. В России он также выступал за казанский "Зенит". Американцу 36 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира (2016).