Женская сборная России одержала разгромную победу в первом матче турнира УЕФА

Юношеская женская сборная России (игроки до 16 лет) в среду разгромила команду Киргизии со счетом 16:0 в первом туре турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

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Забитыми мячами отметились Василиса Авдиенко (10-я минута), Дарья Рыбакова (15, 29), Марине Ачоян (21), Юлиана Каморина (41), Екатерина Сарвилина (46, 50, 56, 65, 68, 82, 86), Кристина Кутафина (63, 64), Полина Павлова (88) и Алиса Шеркунова (90).

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА. В следующем матче женская сборная России сыграет против команды Белоруссии. Юношеская мужская российская сборная начнет выступление на соревнованиях встречей против команды Казахстана, игра пройдет позднее в среду.

В марте женская сборная России победила на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) в Дакке среди игроков до 17 лет. В нем также принимали участие команды Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Чемпионат SAFF проводился в рамках программы развития УЕФА, цель которой - поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы.