$80.17+0.2386.55+0.05

Женская сборная России одержала разгромную победу в первом матче турнира УЕФА в Волгограде

Юношеская женская сборная России (игроки до 16 лет) в среду разгромила команду Киргизии со счетом 16:0 в первом туре турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

Женская сборная России одержала разгромную победу в первом матче турнира УЕФА
© РИА Новости

Забитыми мячами отметились Василиса Авдиенко (10-я минута), Дарья Рыбакова (15, 29), Марине Ачоян (21), Юлиана Каморина (41), Екатерина Сарвилина (46, 50, 56, 65, 68, 82, 86), Кристина Кутафина (63, 64), Полина Павлова (88) и Алиса Шеркунова (90).

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА. В следующем матче женская сборная России сыграет против команды Белоруссии. Юношеская мужская российская сборная начнет выступление на соревнованиях встречей против команды Казахстана, игра пройдет позднее в среду.

В марте женская сборная России победила на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) в Дакке среди игроков до 17 лет. В нем также принимали участие команды Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Чемпионат SAFF проводился в рамках программы развития УЕФА, цель которой - поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий