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Белорусский "Шахтер" может стать участником чемпионата России по волейболу

Солигорский волейбольный клуб "Шахтер" в следующем сезоне может заменить команду "Строитель" в чемпионате России. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Белорусский "Шахтер" может стать участником чемпионата России по волейболу
© Пресс-служба ВК "Шахтер"

"Шахтер" выразил желание играть в чемпионате России. Он может заменить "Строитель", поскольку у нас одна квота для клуба из Белоруссии", - сказал Яременко.

"Строитель" в прошедшем сезоне занял последнее место в чемпионате России.

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