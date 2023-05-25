Белорусский "Шахтер" может стать участником чемпионата России по волейболу
Солигорский волейбольный клуб "Шахтер" в следующем сезоне может заменить команду "Строитель" в чемпионате России. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
"Шахтер" выразил желание играть в чемпионате России. Он может заменить "Строитель", поскольку у нас одна квота для клуба из Белоруссии", - сказал Яременко.
"Строитель" в прошедшем сезоне занял последнее место в чемпионате России.