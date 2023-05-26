Тренер новосибирского "Локомотива" возглавил сборную Болгарии по волейболу

"Для меня работа в национальной команде всегда была чем-то особенным. Мы должны радовать наших болельщиков красивой игрой, мы приложим все наши силы, чтобы вернуть позиции нашей сборной на лидирующие места, - сказал Константинов. - Последние сезоны были непростыми для игроков, но с поддержкой фанатов и верой в наши силы все получится. Лучшим решением для сборной станет сочетание молодых и опытных спортсменов. В предолимпийский год мы должны наработать взаимодействия и взять максимум того, что у нас есть на текущий момент".