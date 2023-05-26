Главный тренер ВК "Зенит" рассказал, планирует ли Михайлов завершать карьеру

"Нет. Он суперфанат волейбола, порой его приходится тормозить даже до сих пор. Он, безусловно, пример для молодежи. Когда у тебя в команде есть такой человек, все автоматически начинают тянуться за ним, даже если ты хронический лентяй. Это суперская сторона Макса. Он всё делает на 100 процентов, никогда не позволяет себе сачковать, он большой профессионал", - приводит "Матч ТВ" слова Вербова.