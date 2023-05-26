$79.97-0.0285.92+0.04

Вербов рассказал, планирует ли Михайлов завершать карьеру

Главный тренера "Зенита-Казани" Алексей Вербов раскрыл, думает ли олимпийский чемпион Максим Михайлов о завершении карьеры.

Главный тренер ВК "Зенит" рассказал, планирует ли Михайлов завершать карьеру
© Советский спорт

"Нет. Он суперфанат волейбола, порой его приходится тормозить даже до сих пор. Он, безусловно, пример для молодежи. Когда у тебя в команде есть такой человек, все автоматически начинают тянуться за ним, даже если ты хронический лентяй. Это суперская сторона Макса. Он всё делает на 100 процентов, никогда не позволяет себе сачковать, он большой профессионал", - приводит "Матч ТВ" слова Вербова.

Напомним, что "Зенит-Казань" с Михайловом в составе выиграл в завершившемся сезоне чемпионат России и завоевал Кубок страны.

Михайлову 35-лет, он выступает за казанский "Зенит" с 2010 года. В составе сборной России помимо Олимпиады Михайлов выиграл два чемпионата Европы, две Мировых лиги, Лигу наций и Кубок мира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий