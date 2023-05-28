В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.