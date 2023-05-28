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Прудников надеется, что после 29-го тура «Спартак» поднимется на второе место в РПЛ

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников в разговоре с «Матч ТВ» выразил надежду, что «красно белые» выиграют в предстоящем матче у «ПАРИ НН» и поднимутся на вторую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ. ЦСКА в субботу на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0). По итогам прошедших матчей армейцы с 55 очками идут на втором месте в турнирной таблице МИР РПЛ. «Спартак» в воскресенье дома в матче 29 го тура примет «ПАРИ НН». «Красно белые» занимают третью строчку, набрав 53 балла. — ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Так что, если в воскресенье «Спартак» выиграет у «ПАРИ НН», это будет просто очень хорошо для «красно белых»: они поднимутся в турнирной таблице, и это будет прекрасно. Думаю, они к этому стремятся. Выиграет ли «Спартак» у «ПАРИ НН»? Надеюсь, — сказал Прудников корреспонденту «Матч ТВ». Прямую трансляцию матча «Спартак — «ПАРИ НН» смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 13:55 (мск), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Спартак - Пари НН. МИР Российская Премьер-Лига. Тур 29

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