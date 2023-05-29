Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая

"8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально, - написал он. - В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру".