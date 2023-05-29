Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая
Верховная рада в понедельник на заседании проголосовала за перенос Дня победы на 8 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
"8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально, - написал он. - В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру".