Чемпионка России по волейболу перешла в лучший клуб Турции

Ирина Фетисова из «Динамо» присоединится к другим россиянкам в чемпионском «Фенербахче».

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Как и казанский «Зенит», волейболистки московского «Динамо» сделали хет-трик в этом сезоне: на их счету победы в чемпионате России, в Кубке России и на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Москвы. Для столичного клуба это восьмой титул чемпионов страны, пять из которых команде помогла завоевать Ирина Фетисова. После триумфа блокирующая сборной России решилась на переезд.

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Карьера в «Динамо»

Свой путь в Суперлиге Ирина начала в 2012 году. Пару сезонов отыграла за стабильный середняк лиги «Заречье-Одинцово», а в 2015-м её заметили скауты «Динамо». Тренерский штаб клуба доверил молодой блокирующей позицию центральной в 18 лет, а в 19 её увидели и в главной сборной страны. Как признавалась сама девушка, гордилась, что будет играть с такими людьми, как Екатерина Гамова, Татьяна Кошелева, Наталья Обмочаева – легендарная диагональная тогда ещё носила фамилию мужа и либеро сборной России Алексея.

Безумно рад был и её отец – бывший баскетболист и вице-чемпион мира и Европы Андрей Фетисов, который, по словам Ирины, ничего не понимал в волейболе, но поддерживал любые мечты.

Одной из них на протяжении всей карьеры была игра за европейский гранд: ей всегда хотелось получить международный опыт и пожить за рубежом. Желание объясняла любовью к путешествиям. Но на восемь лет она задержалась в столичном клубе, чтобы набраться опыта, и, видимо, игровой мудрости, и ментальной стабильности перед мирвым турне. Так что относительно молодой турецкий гранд с 20-летними в нападении пригласил на блок 28-летнюю волейболистку. А в начале сезона Фетисовой исполнится 29.

В 32 играх за «Динамо» по сезону она набрала 248 очков: оформила 13 подач и 134 очка в атаке при 282 попытках (48%). Стала она и четвёртой блокирующей в лиге – зачехлила соперниц 101 раз, больше только Ольга Яргычова из «Динамо-Метар» (105), Виктория Пушина из «Протона» (123) и Дарья Малыгина — также из челябинского клуба (162). Из собранных за сезон блоков 41 – в серии плей-офф за девять матчей. В финальной встрече «золотой» серии она и вовсе «закрыла небо» соперницам 11 раз, установив личный рекорд.

Вслед за Федоровцевой, Лазаревой и Воронковой

Новые блоки она будет штамповать уже в «Фенербахче». Выбор клуба – и тут без неожиданностей: с Турцией у женского волейбола России тесные отношения. Как минимум две волейболистки – примы статистики прошедшего сезона. Федоровцева – MVP как лучшая подающая турнира: она вколотила 82 эйса в турецком чемпионате и намного опередила своих ближайших конкуренток в топе, у Ханны Ортманн из «Тюрк Хава Йоллары» всего 32 подачи навылет. Воронкова – принимающая. Процент атаки Арины и Анны Лазаревой помог «Фенеру» взять чемпионат страны. Ирина и её «Экзачибаши» оформили «серебряный» дубль: остались вторыми в местном чемпионате и в ЛЧ.

Скорее всего, Ирина заменит на этой позиции топовую болгарку Христину Вучкову. Одна из лучших центральных блокирующих Европы усилила состав «Фенера» как раз на один сезон – победный для «жёлтых канареек». Под вопросом и Белиз Баскир, которая цементирует блок с 2019-го, но в последнее время полирует скамейку.

«Чувство грусти было сразу после игры, потому что я поняла, что покидаю команду. Но это было моё решение, я сама захотела продолжить карьеру в другом клубе. Все эти годы я старалась добросовестно и порядочно относиться к клубу и нашему делу. Взаимное уважение — очень важный аспект. Думаю, я работала хорошо. «Динамо» — это моя семья и мой дом. Может быть, когда-нибудь ещё встретимся.



В прошлых своих интервью я говорила, что у меня есть мечта — поиграть за границей, ни для кого это не было секретом. Мне очень захотелось реализовать свою мечту, и как раз поступило предложение от «Фенербахче». Долго ли я думала? Наверное, нет. Это интересный вызов для меня. Да, я волнуюсь, как всё сложится. Но я подумала: если не сейчас, то когда?» – сказала она в интервью «Матч ТВ» на прощание.