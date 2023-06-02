Олимпийский чемпион Юрий Бережко покидает новосибирский «Локомотив»

39-летний Бережко присоединился к «Локомотиву» перед стартом минувшего сезона, переехав в Новосибирск из Казани. Юрий не только укрепил линию доигровки команды, но и на протяжении всего года делился незаменимым опытом с молодыми игроками «Локомотива». Также Бережко был капитаном «Локомотива», пока диагональный Павел Круглов восстанавливался после операции.