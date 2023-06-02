«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в бикини

Спортсменка Кайла Симмонс опубликовала фото в купальнике
Спортсменка Кайла Симмонс, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной волейболисткой в мире», опубликовала фото в бикини. Снимком она поделилась в личном блоге.
Спортсменка Кайла Симмонс опубликовала фотографию в розовом бикини. Образ дополнили золотые серьги и подвеска. Волосы она завязала в высокий пучок и позировала без макияжа. Снимок был сделан на песочном пляже. В комментариях подписчики. написали: «Какая вы красотка», «Самая горячая», «Лучшая», «Потрясающая фигура», «Прекрасно выглядишь».
Кайла Симмонс — американская волейболистка и блогер. Однако модели пришлось завершить спортивную карьеру из-за критики. Кайла Симмонс регулярно делилась со своими подписчиками откровенными снимками, что нравилось далеко не всем.
Ранее сообщалось, что модель plus-size Джилл Кортлев снялась в бикини для обложки глянцевого журнала. Французский журнал Harper's Bazaar представил четыре обложки номера июнь/июль 2023. Среди героинь выпуска оказалась пышнотелая манекенщица Джилл Кортлев.