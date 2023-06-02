«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в бикини

Спортсменка Кайла Симмонс, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной волейболисткой в мире», опубликовала фото в бикини. Снимком она поделилась в личном блоге.

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Спортсменка Кайла Симмонс опубликовала фотографию в розовом бикини. Образ дополнили золотые серьги и подвеска. Волосы она завязала в высокий пучок и позировала без макияжа. Снимок был сделан на песочном пляже. В комментариях подписчики. написали: «Какая вы красотка», «Самая горячая», «Лучшая», «Потрясающая фигура», «Прекрасно выглядишь».

Кайла Симмонс — американская волейболистка и блогер. Однако модели пришлось завершить спортивную карьеру из-за критики. Кайла Симмонс регулярно делилась со своими подписчиками откровенными снимками, что нравилось далеко не всем.