ВК "Зенит-Казань" подписал двух новых игроков

Волейбольный клуб "Зенит-Казань" подписал двух новых игроков
Состав волейбольного клуба "Зенит-Казань" пополнили два новых игрока. Так, за казанскую команду будут выступать либеро из "Факела" Алексей Чанчиков и связующий из "Кузбасса" Евгений Рукавишников.
По ходу карьеры Рукавишников играл в суперлиге за "Локомотив-Изумруд", "Белогорье", "Самотлор", "Ярославич", "Факел", "Газпром-Югру" и "Кузбасс". В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей и 76 партий в чемпионате России за кемеровскую команду, набрав 20 очков. 32-летний волейболист становился бронзовым призёром чемпионата России и клубного чемпионата мира в составе "Факела".
Алексей Чанчиков играл на позиции либеро в команде НОВА, в московском "Динамо" и в "Факеле".
В начале недели в "Зенит-Казань" перешел диагональный Кирилл Клец Прошлый сезон спортсмен провел в составе кемеровского "Кузбасса".
В мае из казанской команды ушел диагональный Денис Земчёнок. Он играл в клубе с 2019 года. Также клуб покинул либеро Валентин Голубев.