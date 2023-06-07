$81.25-0.0886.95-0.08

Волейбольный клуб "Зенит-Казань" подписал двух новых игроков

Состав волейбольного клуба "Зенит-Казань" пополнили два новых игрока. Так, за казанскую команду будут выступать либеро из "Факела" Алексей Чанчиков и связующий из "Кузбасса" Евгений Рукавишников.

ВК "Зенит-Казань" подписал двух новых игроков
© РИА Новости

По ходу карьеры Рукавишников играл в суперлиге за "Локомотив-Изумруд", "Белогорье", "Самотлор", "Ярославич", "Факел", "Газпром-Югру" и "Кузбасс". В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей и 76 партий в чемпионате России за кемеровскую команду, набрав 20 очков. 32-летний волейболист становился бронзовым призёром чемпионата России и клубного чемпионата мира в составе "Факела".

Алексей Чанчиков играл на позиции либеро в команде НОВА, в московском "Динамо" и в "Факеле".

В начале недели в "Зенит-Казань" перешел диагональный Кирилл Клец Прошлый сезон спортсмен провел в составе кемеровского "Кузбасса".

В мае из казанской команды ушел диагональный Денис Земчёнок. Он играл в клубе с 2019 года. Также клуб покинул либеро Валентин Голубев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители