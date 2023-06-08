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«Динамо-Ак Барс» объявило о переходе диагональной Анны Климец

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» объявил о подписании контракта с 25-летней белоруской Анной Климец, выступающей на позиции диагональной.

ЖВК «Динамо-Ак Барс» объявил о переходе диагональной Анны Климец
© Пресс-служба ЖВК "Динамо"

Климец начинала свою карьеру в клубе «Атлант» из Барановичей, а в 2015 году дебютировала в российской Суперлиге, в 17 лет став игроком основы «Уралочки-НТМК» Николая Карполя. Она быстро превратилась в одного из лидеров уральской команды, и в её составе она трижды становилась призёром чемпионата России (2016 — серебро, 2018 и 2019 — бронза).

В 2020-м Анна перешла в московское «Динамо», с которым стала серебряным призёром чемпионата России. На следующий сезон она перебралась в клуб Серии А «Рома» и уже там показала себя с лучшей стороны. Анна вошла в топ-10 бомбардиров сильной итальянской лиги.

Прошедший сезон Анна Климец провела в турецком клубе «Кузейбору», где набрала 258 очков в 25 играх.

«Динамо-Ак Барс» в сезоне-2022/2023 стало третьим в регулярном чемпионате, но в первом раунде плей-офф уступило «Динамо-Метар» — 1-2.

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