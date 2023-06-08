Российская волейболистка Анна Лазарева покинула «Фенербахче»

«Мы благодарим Анну за приложенные усилия и желаем успехов в карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Фенербахче».

Напомним, Лазарева стала волейболисткой «Фенербахче» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 Лазарева в составе клуба стала чемпионкой Турции. В финальной серии «Фенербахче» обыграл клуб «Экзачибаши». В составе турецкого клуба выступает ещё одна россиянка — Арина Федоровцева.