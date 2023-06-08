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Российская волейболистка Ирина Фетисова подписала контракт с «Фенербахче»

Ирина Фетисова, блокирующая сборной России по волейболу, подписала контракт с женской командой «Фенербахче», как сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение сторон рассчитано на один год.

Российская волейболистка Ирина Фетисова подписала контракт с «Фенербахче»
© Betassist

«Фенербахче» приветствует 28-летнюю спортсменку и желает ей успешного сезона в желто-синей форме. В мае этого года Фетисова покинула «Динамо» после шести лет выступления за команду. Она также является членом сборной России с 2014 года.

В сезоне 2022/2023 «Фенербахче» стал чемпионом Турции, где играли две российские волейболистки - Анна Лазарева и Арина Федоровцева. Однако позже Лазарева покинула клуб по собственным причинам.

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