Российская волейболистка Ирина Фетисова подписала контракт с «Фенербахче»

Ирина Фетисова, блокирующая сборной России по волейболу, подписала контракт с женской командой «Фенербахче», как сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение сторон рассчитано на один год.

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«Фенербахче» приветствует 28-летнюю спортсменку и желает ей успешного сезона в желто-синей форме. В мае этого года Фетисова покинула «Динамо» после шести лет выступления за команду. Она также является членом сборной России с 2014 года.