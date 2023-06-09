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Тренер Божович заявил, что не считает ЦСКА фаворитом суперфинала Кубка России с "Краснодаром"

Бывший тренер клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Миодраг Божович заявил, что не считает московский ЦСКА фаворитом в матче суперфинала Кубка России с "Краснодаром". "Я не согласен с тем, что ЦСКА – фаворит финала. Да, может быть, армейцы неплохо идут, но в одном матче любая команда может обыграть другую. Этим Кубок и интересен. У вас нет возможности что-то изменить. Поэтому шансы равные. Лично я буду за "Краснодар", - передает слова Божовича Metaratings.ru. Поединок ЦСКА и "Краснодара" пройдет 11 июня на московском стадионе "Лужники", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Команды встречались в 29-м туре чемпионата России, тогда игра закончилась со счетом 0:0. ЦСКА по итогам сезона-2022/23 РПЛ уступил только "Зениту", который досрочно оформил пятое чемпионство подряд. В матче 30-го тура ЦСКА разгромил "Ростов" со счетом 4:1 и гарантировал себе второе место. Тройку лучших замкнул московский "Спартак". Ранее стало известно, что московский ЦСКА до сих пор до конца не рассчитался с "Херенвеном" за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке.

Тренер Божович заявил, что не считает ЦСКА фаворитом суперфинала Кубка России с "Краснодаром"
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