Волейболистки Евдокимова и Синицына перешли в московское «Динамо»

Евдокимова на протяжении трёх прошлых сезонов выступала в составе калининградского «Локомотива». В составе клуба волейболистка дважды становилась чемпионкой России (2021, 2022). Ранее Евдокимова играла за «Уралочку-НТМК». Синицына ранее играла за клуб «Динамо-Ак Барс». В 2020 году в составе казанской команды связующая завоевала золото чемпионата России.