В российском волейболе откажутся от жёлто-синих мячей в пользу отечественных

Всероссийская федерация волейбола уведомила клубы, что в розыгрышах Кубка 100-летия, Кубка России – 2023 и чемпионате страны в сезоне-2023/2024 будут использоваться мячи отечественного производства.

Уже несколько десятков лет поставщиком волейбольных мячей на крупнейшие международные соревнования является японская компания Mikasa. Расцветка данных мячей широко узнаваема – жёлто-синий цвет.

«Наблюдательный совет ВФВ в связи с иностранными санкциями поручил Всероссийской федерации волейбола изучить вопрос импортозамещения. Федерацией была проведена работа по изучению мирового опыта производства и эксплуатации всего перечня волейбольного оборудования

Частными инвесторами была закуплена производственная линия мирового уровня для изготовления волейбольных мячей, отвечающих всем требованиям международной федерации волейбола и отечественных ГОСТов.