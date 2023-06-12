Салихова считает, что "Динамо" совершило акт суицида, назначив Йокановича главным тренером

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о тренерском назначении Славиши Йокановича тренером "Динамо" перед минувшим сезоном. "Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится. Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ", - передает слова Салиховой Metaratings. 14 мая "Динамо" уступило грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей. Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила "Факелу" на своем стадионе 0:2. По результатам сезона 2022/23 "Динамо" финишировало на девятом месте в турнирной таблице. В последних матчах сезона исполняющим обязанности главного тренера команды был Павел Алпатов. Ранее бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов рассказал, кто мог бы стать идеальным тренером для команды.