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Салихова считает, что "Динамо" совершило акт суицида, назначив Йокановича главным тренером

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о тренерском назначении Славиши Йокановича тренером "Динамо" перед минувшим сезоном. "Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится. Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ", - передает слова Салиховой Metaratings. 14 мая "Динамо" уступило грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей. Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила "Факелу" на своем стадионе 0:2. По результатам сезона 2022/23 "Динамо" финишировало на девятом месте в турнирной таблице. В последних матчах сезона исполняющим обязанности главного тренера команды был Павел Алпатов. Ранее бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов рассказал, кто мог бы стать идеальным тренером для команды.

Салихова считает, что "Динамо" совершило акт суицида, назначив Йокановича главным тренером
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