Тетюхин заявил, что скончавшийся бывший волейболист Зайцев тяжело болел в последние годы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев тяжело болел в последние годы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал олимпийский чемпион 2012 года, генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.

Зайцев умер 12 июня на 71-м году жизни.

"Мы все время общались, когда он тяжело болел последние годы. Все время созванивались общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие", - сказал Тетюхин.