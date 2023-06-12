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Тетюхин заявил, что скончавшийся бывший волейболист Зайцев тяжело болел в последние годы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев тяжело болел в последние годы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал олимпийский чемпион 2012 года, генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.

Зайцев умер 12 июня на 71-м году жизни.

"Мы все время общались, когда он тяжело болел последние годы. Все время созванивались общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие", - сказал Тетюхин.

В составе сборной СССР Зайцев также становился серебряным призером Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Он дважды выигрывал чемпионат мира и дважды - Кубок мира, был семикратным чемпионом Европы.

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