Волейболист Иван Зайцев почтил память отца

Иван Зайцев почтил память своего отца
Выступающий на позиции диагонального за сборную Италии Иван Зайцев почтил память своего отца, легендарного советского волейболиста Вячеслава Зайцева, который вчера, 12 июня, ушёл из жизни вследствие серьёзного заболевания, связанного с онкологией.
В своём профиле в социальных сетях волейболист выложил несколько совместных фотографий с отцом.
«Прощай, папа… Удачной дороги и теперь отдыхай, если сможешь», — подписал фотографии Зайцев.
Напомним, Вячеслав Зайцев — олимпийский чемпион Игр-1980, серебряный призёр двух Олимпиад, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель Игр доброй воли, семикратный чемпион Европы, кавалер Ордена В.А. Платонова. В чемпионатах СССР он на протяжении 18 лет защищал цвета одного клуба – ленинградского «Автомобилиста». При этом завершал он карьеру игрока уже в Италии и Швейцарии.